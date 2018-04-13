MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter'den Rest Çekenler, Füze Diliyle Konuşanlar, Sürekli...
IHAAW194122-SIY/13-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter’den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi.
IHAAW194122-SIY/13-04-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter'den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi. 13.04.2018 19: 41: 22 TSI
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