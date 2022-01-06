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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, aşı olduğu anlara ait fotoğraf karelerini de paylaşımına ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turkovac aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri

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