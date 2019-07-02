MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır"
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
11:43 Bahçeli: "15 Temmuz mücadele ruhu sokaklarda, caddelerde devleşen milletin 15 Temmuz destanı olarak...