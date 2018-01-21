MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Krize Girmesi İçin Kuyruğa Girenlerin Kuyruğuna...

IHAAW124116-SIY/21-01-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin krize girmesi için kuyruğa girenlerin kuyruğuna basacağız. Bunları cumhurun ittifakı ile yapacağız" dedi. 21.01.2018 12: 41: 16 TSI

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