MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır" -"Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, idari yapılanmada "il esası" korunmuştur" -"Anayasa'nın son kısmında...