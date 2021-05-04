MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır" -"Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, idari yapılanmada "il esası" korunmuştur" -"Anayasa'nın son kısmında...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır"

-"Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, idari yapılanmada "il esası" korunmuştur"

-"Anayasa'nın son kısmında değiştirilme usulü genel olarak korunmuş, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki verilmiştir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlendiği basın toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda 'kanunilik ilkesi' sağlam ve sağlıklı bir içeriğe...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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