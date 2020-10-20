MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ile KKTC, birbirine kopmaz bağ ile bağlanması şehitlerimizin emaneti, milletimizin beklentisi, Türklüğün...
20.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ile KKTC, birbirine kopmaz bağ ile bağlanması şehitlerimizin emaneti, milletimizin beklentisi, Türklüğün yemindir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ile KKTC, birbirine kopmaz bağ ile bağlanması şehitlerimizin emaneti, milletimizin beklentisi, Türklüğün yemindir. Lefkoşa, Ankara'nın ikiz kardeşidir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı