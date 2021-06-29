MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ile Katar devleti hükumeti arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliği anlaşmaları 27...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ile Katar devleti hükumeti arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliği anlaşmaları 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ile Katar devleti hükumeti arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliği anlaşmaları 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp askeri sağlık alanında iş birliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı