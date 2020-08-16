MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA