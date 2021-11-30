MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk milleti, sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk milleti, sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk milleti, sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Türk milleti, sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur." - ANKARA

Sesinin en çok yükseldiği an! Bahçeli'nin 'Erken seçim' çıkışı parti grubunda alkış tufanı koparttı

Sesinin en çok yükseldiği an! Bahçeli'nin "Erken seçim" çıkışı parti grubunda alkış tufanı koparttı

 Bahçeli, kendisi için 'Kayyum gibi iktidarın başında' diyen Babacan'a zehir zemberek sözler

Bahçeli, kendisi için "Kayyum gibi iktidarın başında" diyen Babacan'a zehir zemberek sözler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title