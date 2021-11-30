MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Türk milleti, sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet