MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur.

06.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:57
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı : "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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