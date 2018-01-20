IHAAW214249-SIY/20-01-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK tarafından başlatılmış olan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun milletimize, devletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur" dedi. 20.01.2018 21: 42: 49 TSI

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