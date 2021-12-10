MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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