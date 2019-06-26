MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır."
Kaynak: AA
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