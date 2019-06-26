MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. MHP'nin terörizme bakışı nettir ve değişmesi imkansızdır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et