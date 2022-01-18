MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır.
ANKARA (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur." - ANKARA
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