MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur." - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır.

ANKARA (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Ankara, su, Politika, Haber

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