IHAAW185331-SIY/25-12-2017



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son KHK'nın tartışmalara neden olan maddesi hakkında, "FETÖ'ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur" dedi. 25.12.2017 18: 53: 31 TSI

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