MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus...

17.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır." - ANKARA

Kaynak: İHA