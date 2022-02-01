MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika