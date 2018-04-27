IHAAW130317-SIY/27-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu 'Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum' demiştir" dedi. 27.04.2018 13: 03: 17 TSI

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