IHAAW193208-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI

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Kaynak: İHA