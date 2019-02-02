MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu Onu Bunu Bırak, Nereye Hizmet Ettiğinden...
IHAAW193208-SIY/02-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI NNNN.
IHAAW193208-SIY/02-02-2019
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." 02.02.2019 19: 32: 08 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA