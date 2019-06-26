MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(S-400 alımı) Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(S-400 alımı) Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir. S-400 almak sadece milli güvenliğimiz için değil milli devlet için de vazgeçilmez öneme sahiptir"
Kaynak: AA
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