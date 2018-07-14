MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'rejim Elden Gitti Tek Adam Geldi' Diyen Sorumsuz ve Şuursuz...
IHAAW142109-SIY/14-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "’Rejim elden gitti tek adam geldi’ diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir" dedi.
IHAAW142109-SIY/14-07-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Rejim elden gitti tek adam geldi' diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir" dedi. 14.07.2018 14: 21: 09 TSI
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