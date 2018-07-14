MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'rejim Elden Gitti Tek Adam Geldi' Diyen Sorumsuz ve Şuursuz...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'rejim Elden Gitti Tek Adam Geldi' Diyen Sorumsuz ve Şuursuz...

IHAAW142109-SIY/14-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "’Rejim elden gitti tek adam geldi’ diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

IHAAW142109-SIY/14-07-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Rejim elden gitti tek adam geldi' diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir" dedi. 14.07.2018 14: 21: 09 TSI
NNNN - ANKARA

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