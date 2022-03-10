MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti.

DİYARBAKIR (İHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Pkk, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın değil misin? Açıkla." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Diyarbakır, PKK, Politika, Haberler

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