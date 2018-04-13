IHAAW193637-SIY/13-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı diliyorum" dedi. 13.04.2018 19: 36: 37 TSI

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