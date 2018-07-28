MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "On Yıllardır Müttefiklik Hukuku İçinde Bulunduğumuz Abd,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış. Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?" dedi. 28.07.2018 17: 41: 36 TSI

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