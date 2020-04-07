MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kandil mesajı Açıklaması
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Devlet Bahçeli, Berat Kandili, Twitter, Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kandil mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlam ve seri tedbirler alındığını, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudretinin sivrildiğini belirterek "Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız.

07.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kandil mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlam ve seri tedbirler alındığını, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudretinin sivrildiğini belirterek "Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

İnsanlığın belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlendiğine, ortak bir düşman karşısında kümelendiğine işaret eden Bahçeli, içinden geçilen zamanın ağır şartlarına tarihin pek az şahitlik ettiğini belirtti. Bahçeli, yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıplarının yeşermeye başladığını bildirdi.

Kovid-19 salgınının dünyaya bulaşmakla kalmadığını, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklediğini ifade eden Bahçeli, "Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş, ülkeler aynı mevzide buluşmuştur. Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat, geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik hem ilerleyiş hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yegane gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır"

Bir yanda Kovid-19 hastalığıyla mücadele edilirken, diğer yanda manevi muhasebeye mecbur, hatta muhtaç olunduğunu belirten Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir. Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegane gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır. İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir.

Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabb'imize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır. Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim, ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim. Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla, doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım, umutları diri ve taze tutalım."

Zamanın öncelikleri değiştirdiğini, bugünlerin de geçeceğini, dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Allah'tan niyazım Kovid-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam alemini ve bütün insanlığı korumasıdır." ifadesini kullandı.

"Türkiye salgınla muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir"

Barış ve huzur açlığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın Kovid-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşmasını dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Kovid-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum. Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutulmasın ki Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir."

Kaynak: AA

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