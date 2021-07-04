MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye'de hayatını kaybetti.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye'de hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

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