MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez."
12.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez." - ANKARA
Kaynak: İHA