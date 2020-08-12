MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez." - ANKARA Kaynak: İHA