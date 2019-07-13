MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir, kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur."

Kaynak: AA