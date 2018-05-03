IHAAW102814-SIY/03-05-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak Çarşamba günü Meclis Grubumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim adayımız olduğunu kabul ederek bir karar aldı. Bu karar bugün AK Parti tarafından da gerçekleştirilecektir. Sonra cumhur ittifakını oluşturan partiler olarak Cuma günü saat 11.00'de Başbakan Binali Yıldırım ile başvuruda bulunacağız" dedi. 03.05.2018 10: 28: 14 TSI

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