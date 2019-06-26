MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir" - ANKARA
Kaynak: İHA
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