MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar,... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Gemi, Politika, Haber

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