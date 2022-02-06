MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika