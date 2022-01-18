MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Bu iddia münafıkça bir uydurmadır." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Haber

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