MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki...
17.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden