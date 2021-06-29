MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Şaşırdım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,... - Haberler
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