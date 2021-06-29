MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti.