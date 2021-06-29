MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiaları) Yükseköğretim kurumları sınavın bir gün öncesinde kurgulanan algı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiaları) Yükseköğretim kurumları sınavın bir gün öncesinde kurgulanan algı operasyonu ile yalan bir haber servis edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiaları) Yükseköğretim kurumları sınavın bir gün öncesinde kurgulanan algı operasyonu ile yalan bir haber servis edilmişti. İddia şuydu: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Niyeti bazı kötü gazeteler mal bulmuş mağribi gibi hemen bu yalanı körüklediler. Bu çarpıtmanın iç yüzünü, doğruluğunu, yanlışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye giren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cuma günü, Twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı