MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp...

20.10.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp... - HaberMescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu - HaberSon Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır - HaberBakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu - HaberMHP Genel Başkanı Bahçeli: "Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği,... - HaberSon dakika haberi | TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dağlık Karabağ kangrene dönüşmüş durumda. Minsk Grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." - HaberSon Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir - HaberRus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor - Haberİki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - HaberCumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var - HaberSon dakika haberi | - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü - HaberSon dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gine Cumhurbaşkanlığı seçimleri' açıklaması - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Engin Yıldırım Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Şevval Sam Ercan Kesal
Spor Samatta Can Bartu Tisserand Ozan Tufan Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Karar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 10:56:36. #1.15#
title