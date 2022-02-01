MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika