MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, MOBESE, kar, Politika, Haber

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