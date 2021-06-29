MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal projesini...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal projesini samimiyetle destekliyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal projesini samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye'nin ve İstanbulumuzun gücüne güç katacaktır. Projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı