MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için...
11.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden