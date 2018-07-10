MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabineye İlişkin, "Şu An İçin Türkiye'nin Beklenti ve Taleplerine...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.