MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.