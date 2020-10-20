MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların,...
20.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Işıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı