MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.
Ya İmralı'da nöbete girmiş ya Pensilvanya'dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir"

Kaynak: AA
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