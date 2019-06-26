MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.

Ya İmralı'da nöbete girmiş ya Pensilvanya'dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir"

Kaynak: AA