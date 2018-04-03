MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve İnsanlık Onuruna Fransız Kalan Fransa Yönetiminin...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir."