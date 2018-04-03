MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve İnsanlık Onuruna Fransız Kalan Fransa Yönetiminin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve İnsanlık Onuruna Fransız Kalan Fransa Yönetiminin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir."

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