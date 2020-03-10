MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.
10.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır."
Kaynak: AA