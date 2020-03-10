MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." Kaynak: AA