MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara...
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Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği, Yunanistan, Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

10.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır."

Kaynak: AA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 11:10:46. #1.15#