MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajdan dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaat etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika