MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur"
08.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:03
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur" - ANKARA
Kaynak: İHA