MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur" - ANKARA Kaynak: İHA