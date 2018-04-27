IHAAW130222-SIY/27-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Hükümette yer alma) Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz" dedi. 27.04.2018 13: 02: 22 TSI

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