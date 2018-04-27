MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Hükümette Yer Alma) Eğer Böyle Bir Niyette Olursak, Bu Niyet...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Hükümette Yer Alma) Eğer Böyle Bir Niyette Olursak, Bu Niyet...

IHAAW130222-SIY/27-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Hükümette yer alma) Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

IHAAW130222-SIY/27-04-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Hükümette yer alma) Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz" dedi. 27.04.2018 13: 02: 22 TSI
NNNN - ANKARA

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