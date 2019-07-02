MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et