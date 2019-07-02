MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır."
Kaynak: AA
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11:43 Bahçeli: "15 Temmuz mücadele ruhu sokaklarda, caddelerde devleşen milletin 15 Temmuz destanı olarak...