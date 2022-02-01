MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. 203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayınlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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