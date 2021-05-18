MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden