MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete... - Haberler
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